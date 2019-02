JUVENTUS INTER ICARDI MOGGI / La vicenda Icardi tiene banco in casa Inter, che di riflesso tocca anche la Juventus in chiave mercato.

La società campione d'Italia è una delle possibili pretendenti al bomber argentino in caso di addio ai nerazzurri, con Lucianoche però non crede ad un possibile sbarco del numero nove a Torino la prossima estate: "Icardi alla Juve credo sia impossibile per il modo di giocare dei bianconeri", scrive l'ex Dg della 'Vecchia Signora' su Twitter. Moggi si sofferma anche sul futuro di: "Fino alla fine del campionato sarà l'allenatore della Juve, poi si vedrà. Molto dipenderà dalla volontà dei soggetti".