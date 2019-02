FIORENTINA ATALANTA MURIEL/ Luis Muriel, attaccante della Fiorentina, ai microfoni di 'Rai Sport' ha commentato il 3-3 con l'Atalanta: "Spero di continuare a segnare e portare risultati positivi. Questo pareggio lascia tutto aperto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Era importante non prendere gol ma ci teniamo questo risultato e proviamo a ribaltarla al ritorno. Da quando sono arrivato ho visto una squadra che non vuole fermarsi mai, che non si dà mai per sconfitta e anche oggi è stata una dimostrazione di non voler lasciar mai niente per strada". Per le ultime notizie sulla Coppa Italia---> clicca qui!