FIORENTINA ATALANTA PIOLI / Stefano Pioli analizza il 3-3 tra Fiorentina e Atalanta nella semifinale di andata di coppa Italia. Il tecnico viola alla 'Rai' dice: "Abbiamo concesso la ripartenza nei primi due gol subiti. Dobbiamo lavorare meglio su certe situazioni. Se vogliamo vincere a Bergamo al ritorno, dobbiamo difendere meglio e vincere qualche duello in più, poi continuare a cercare di mettere in difficoltà gli avversari. Abbiamo creato le situazioni, poi due mesi sono tanti: possono cambiare tante cose ma noi ci crediamo. Noi speravamo di andare in vantaggio, siamo andati in svantaggio ma i ragazzi sono stati bravi. L'abbiamo ripresa due volte, ci sono tante cose positive".

OUT SINISTRO - "Cercare l'espulsione sulla loro destra? Loro indirizzano bene il gioco, ci portavano sulla destra.

Volevamo cercare di essere più ampi possibili, di cambiare fronte: in fatto di produzione offensiva abbiamo fatto bene sia noi che loro. Il pareggio dà qualche vantaggio all'Atalanta, non sarà facile ma possiamo giocarcela".

IMBATTIBILITA' 2019 - "E' una squadra che gioca un bel calcio, dà tutto, essendo giovane ci mettiamo entusiasmo. Siamo sul pezzo e dobbiamo provare a farlo fino alla fine. In campionato siamo un po' in ritardo, domenica saremo di nuovo a Bergamo: cerchiamo di recuperare energie, ci sarà il ricordo di Davide. Siamo sul pezzo e cercheremo di farlo fino alla fine".

ASTORI - "Faccio i complimenti a Firenze e ai nostri tifosi: quando è chiamata ad essere presente, non ci ha mai fatto mancare niente. Speriamo di dargli delle soddisfazioni".

GASPERINI - "Pace fatta? Il passato è passato, siamo due avversari che vogliono solamente vincere le partite".

