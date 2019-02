CALCIOMERCATO INTER WANDA NARA ICARDI/ Continua la telenovela Icardi in casa Inter e, in questa serata di fine febbraio, si arricchisce di un ulteriore capitolo. Wanda Nara infatti, moglie e procuratrice dell'argentino, su Twitter ha pubblicato una foto di suo marito della sera del 20 maggio 2018.

In quella domenica sera, i nerazzurri ritrovarono la Champions League con un pirotecnico 2-3 in casa della Lazio firmato, lo stesso. Per le ultime notizie sul mercato dei nerazzurri---> clicca qui!

L'immagine postata dalla showgirl argentina ritrae l'attaccante della Beneamata quasi commosso dalla felicità per il risultato ottenuto, messaggio alla società?

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui