FIORENTINA ATALANTA GASPERINI/ Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, è stato intervistato ai microfoni di 'Rai Sport' dopo il pareggio esterno per 3-3 in Coppa Italia contro la Fiorentina: "Sono un po' arrabbiato. Ci abbiamo messo del nostro per farci raggiungere, potevamo e dovevamo vincere. Risultato ok ma abbiamo perso una grande opportunità. Ci ritroviamo domenica, lasciando da parte questa Coppa Italia, e sarà una partita importante. Meglio Milan o Lazio? Meglio l'Atalanta". Per le ultime notizie sul calcio italiano---> clicca qui!

Sugli errori difensivi: "Il primo sbaglio sullo 0-2 ha dato slancio alla Fiorentina che era in grande difficoltà.

Sul 2-3, abbiam preso un'infilata convelocissimi. Per creare chance importanti qualcosa abbiamo concesso".

Sulla partita a livello tattico: "Abbiamo giocato con Ilicic, il Papu, in mezzo alle linee anche con i difensori. Indubbiamente è stata una buona partita, forse dovevamo cercare di più Zapata".

Su Palomino: "A volte bisogna anche mettere in conto che errori di questo tipo capitano, anche in un contesto di gara dove abbiamo avuto molte occasioni. Dobbiamo anche pensare che si gioca su due gare ed io avrei firmato per questo risultato".

Sulla traversa: "L'ho vista, certo la vittoria ci stava ma non abbiamo rammarichi. Intanto dobbiamo pensare alla finale partendo da stasera e non bisogna commettere errori nel prossimo match".

