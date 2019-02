PANCHINA CHELSEA SARRI / Maurizio Sarri può tirare un sospiro di sollievo dopo la vittoria del Chelsea sul Tottenham. Il tecnico italiano nel post gara a 'Sky' ha parlato del match ma anche del caso Kepa e delle voci sul possibile esonero: "E' una vittoria importante perché coinvolge anche loro nella lotta per la Champions.

Abbiamo avuto un mese difficile ma abbiamo anche avuto un calendario difficilissimo. Da 2-3 partite stiamo risalendo, abbiamo trovato la solidità difensiva che ci mancava prima e questo è un grande passo avanti".

Inevitabile tornare sul caso Kepa: "Ha commesso un errore ma è stato un fraintendimento totale: questo all'inizio della situazione ma il tipo di atteggiamento non va bene lo stesso. Ha preso la multa, abbiamo deciso di escluderlo ma non dobbiamo ammazzarlo: ha sbagliato, ha pagato, basta. Torna titolare? Può darsi".

Sarri ha parlato delle voci sull'esonero: Dormo tranquillo? Serve altro per non farmi dormire: oggi pomeriggio ho dormito due ore. Dormo perché sono sereno, faccio quello che posso, quello che non posso non lo faccio. Sono sereno perché parlo con la società e quello che scrivete voi non è vero: almeno mi dicono che non è vero".

Infine, su Pochettino: "Stretta di mano? Non l'ho visto a fine partita, ma non è un problema: passerò a salutarlo come fatto con Guardiola quando siamo stati 20 minuti a parlare insieme.

