FIORENTINA ATALANTA CHIESA / Pirotecnico 3-3 tra Fiorentina e Atalanta nella semifinale d'andata di Coppa Italia.

Federico, autore del primo gol viola, ha parlato a fine partita nella serata in cui il 'Franchi' ha commemorato la scomparsa di Davidea pochi giorni dal primo anniversario dalla morte dell'ex difensore: "Il pubblico ha reso omaggio ad un grande capitano, che portiamo dentro ogni giorno e in ogni allenamento. Davide lotta con noi e si è visto stasera in campo - sottolinea il talento viola a 'Rai Sport' - E' stata una partita amara, però abbiamo lottato fino alla fine e l'abbiamo ripresa: al ritorno daremo tutto per i tifosi, che ci credono insieme a noi. A Bergamo sarà una battaglia, crediamo alla finale e lo abbiamo dimostrato stasera giocando una grande partita restando sempre sul pezzo per 90 minuti".