COPPA DEL RE REAL MADRID BARCELLONA / Secondo tempo sontuoso del Barcellona. I blaugrana umiliano nella ripresa il Real Madrid al 'Bernabeu', conquistando la sesta finale consecutiva in Coppa del Re. Al ritorno in campo dopo l'intervallo di scatena Dembélé: prima serve l'assist per il vantaggio di Suarez, poi con un'altra scorribanda sulla fascia procura l'autogol di Varane.

Il terzo sigillo lo mette a referto ancora l'uruguaiano, che con il cucchiaio si fa beffe su rigore (lasciatogli da) di Keylor Navas. Trionfo Barça, che mazzata per il Real di Solari: la squadra di Valverde attende adesso nell'ultimo atto la vincente dell'altra sfida tra Betis e Valencia, mentre i campioni d'Europa avranno subito la chance di vendicarsi sabato nel 'Clasico' di Liga.

Real Madrid-Barcellona 0-3 (and. 1-1)

50' e 73' rig. Suarez; 69' aut. Varane

