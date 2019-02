REAL MADRID BARCELLONA MESSI SUAREZ / Doppietta per uno scatenato Luis Suarez nel 'Clasico' che il Barcellona sta stravincendo in casa del Real Madrid. Ripresa sontuosa da parte dei blaugrana, che sono vicinissimi a staccare il pass per la finalissima di Coppa del Re a spese degli acerrimi rivali.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Serata 'normale' per il momento invece per Leo, che si è resto protagonista però di un gesto da vero leader in occasione della terza rete del Barça. Il numero dieci e capitano ha lasciato infatti la trasformazione del penalty a Suarez, che ha ricambiato il gesto facendosi beffe di Keylor Navas segnando con il cucchiaio.