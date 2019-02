CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CHIESA / Federico Chiesa è ancora una volta l'uomo copertina della Fiorentina. Sotto di due reti contro l'Atalanta nella semifinale d'andata di Coppa Italia, il talento classe '97 ha trascinato i viola alla rimonta con la splendida cavalcata dell'1-2, prima del sigillo del pari firmato da Benassi con cui si è concluso il primo tempo.

45' di spunti, dribbling e giocate d'alta scuola per Chiesa, che da vero capitano si è caricato sulle spalle la Fiorentina nel momento di maggiore difficoltà. Una prestazione che sicuramente alimenterà ulteriormente l'intessere in chiave mercato nei suoi confronti: non è infatti un mistero l'interesse diper il nazionale azzurro, senza dimenticare l'interesse di big estere come PSG, Manchester United e Real Madrid. E, di questo passo, i 70 milioni che chiede la Fiorentina per il cartellino di Chiesa potrebbero presto lievitare…