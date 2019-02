Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>FIORENTINA ATALANTA BENASSI/ Intervenuto ai microfoni di 'Rai Sport', Marco, centrocampista della Fiorentina, ha commentato il primo tempo dei suoi nella sfida contro l'Atalanta, valevole per la semifinale di Coppa Italia: "L'inerzia è dalla nostra parte. Obiettivamente abbiamo avuto un black out dopo un buon inizio, poi ci siamo ripresi e ora siamo stati bravi a riprenderla. I nostri avversari hanno fatto due gol di gran qualità". Per le ultime notizie sulla Coppa Italia---> clicca qui!