PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA ATALANTA VOTI/ Termina 3-3 una pirotecnica semifinale di andata fra Fiorentina ed Atalanta. In vantaggio ci vanno gli ospiti che, ispirati da Ilicic, si portano sullo 0-2 grazie alle reti di Gomez e Pasalic. La Fiorentina non ci sta e, prima con Chiesa poi con Benassi agguanta gli avversari. Nella ripresa de Roon riporta avanti i suoi ma ancora una volta i Viola, in questo caso con Muriel, acciuffano il pari. Discorso rimandato all'Atleti Azzurri D'Italia, teatro del match di ritorno.

FIORENTINA

Lafont 6 - Ottimo l'intervento su una conclusione deviata nel primo tempo. Peccato per il disimpegno non felicissimo sulla rete di de Roon.

Ceccherini 6 - Dopo un inizio a rilento si mette in mostra in marcatura con qualche chiusura importante. Dall'80' Laurini S.V.

Milenkovic 5 - Soffre troppo Gomez, specialmente nel secondo tempo. Non perfetto in fase di impostazione.

Vitor Hugo 4,5 - Malissimo contro Ilicic nei primi minuti della sfida dove lo sloveno gli parte regolarmente nonostante i vari interventi fallosi tentati.

Biraghi 6 - Spinge poco ma difensivamente è attento.

Dabo 5 - Decisamente impreciso sia nel gioco corto che al tiro. Non riesce a dare continuità alle prestazioni confortanti dell'ultimo periodo. Dal 76' Simeone 6,5 - La sua palla recuperata porta al gol del definitivo pareggio.

Benassi 6,5 - Pesantissima la rete del 2-2. Si conferma una mezz'ala con il gol nel sangue.

Veretout 6 - Gioca da metronomo puro. Senza infamia nè lode.

Chiesa 7,5 - Assist pregevole quello per il 3-3 di Muriel. Non smette mai di pedalare sulla fascia.

Muriel 6 - Il gol salva una prestazione non propriamente sufficiente.

Gerson 5 - Poteva fare molto di più, in particolare sulle seconde palle. Dal 52' Edimilson 6 - Meglio del suo predecessore, si prodiga soprattutto in fase d'interdizione.

All. Pioli 6 - Lo spirito dei singoli, soprattutto Chiesa, salva la sua squadra apparsa leggermente disorganizzata offensivamente.

ATALANTA

Berisha 6 - Poco da segnalare per l'estremo difensore ex Lazio.

Toloi 5 - Poco concentrato ad inizio gara.

Col passare dei minuti aumenta di giri ma non basta.

Palomino 4,5 - Disastroso nel primo tempo: è lui a regalare a Chiesa il gol che accorcia le distanze.

Mancini 5 - Non bene, soprattutto nella prima frazione di gioco quando si lascia andare a qualche fallo ingenuo di troppo.

Hateboer 5 - Poteva fare qualcosa di più in fase di spinta ma viene ben limitato da Biraghi. In occasione del 3-3 viola perde un pallone sanguinoso per i suoi. Nel finale sfiora un gol mortifero colpendo la traversa.

De Roon 7 - Diga di centrocampo e non solo. Bellissima la rete al volo che vale il 2-3.

Pasalic 6,5 - Sfrutta la sua miglior dote, l'inserimento, e trova una rete fondamentale.

Castagne 5 - Si limita allo stretto necessario osando, forse, troppo poco. Soffre molto Chiesa.

Gomez 7 - Taglio super in occasione della prima rete. Mette in grande difficoltà Ceccherini e Milenkovic. Dall'87' Barrow S.V.

Ilicic 7,5 - Il primo tempo è un one man show. Nei secondi 45 minuti rallenta leggermente ma continua a predicare calcio.

Zapata 5 - Dopo un primo tempo opaco cresce nella ripresa ma è comunque troppo poco per un bomber del suo calibro. Dall'85' Reca S.V.

All. Gasperini 6 - Peccato per le amnesie difensive che offuscano una prestazione offensiva notevole.

ARBITRO: Giacomelli (Trieste) 5,5 - Sbaglia in occasione del giallo per Hateboer. Per il resto quasi sufficiente.

TABELLINO

Fiorentina-Atalanta 3-3

Fiorentina(4-3-3): Lafont; Ceccherini (Dall'80' Laurini), Milenkovic, Hugo, Biraghi; Benassi, Dabo (Dal 76' Simeone), Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson (Dal 52' Edimilson). All. Pioli

Atalanta(3-4-2-1): Berisha; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, de Roon, Pasalic, Castagne; Gomez (Dall'87' Barrow), Ilicic; Zapata (Dall'85' Reca). All. Gasperini

Arbitro: Giacomelli (Trieste)

Marcatori: 16' Gomez (A), 18' Pasalic (A), 33' Chiesa (F), 36' Benassi (F), 58' de Roon (A), 79' Muriel (F)

Ammoniti: 27' Vitor Hugo (F), 34' Mancini (A), 40' Toloi (A), 45+1' Hateboer (A), 81' Biraghi (F), 90+4' Laurini (F)

Espulsi:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui