CALCIOMERCATO JUVENTUS DE GEA / David de Gea tentenna sulla proposta di rinnovo del Manchester United.

Il club inglese - dopo aver esercitato l'opzione di prolungamento fino al 2021 - ha offerto al portiere spagnolo un rinnovo per cinque stagioni ad oltre 400 mila euro a stagione, con l'entourage del giocatore che avrebbe però preso tempo per il momento come riporta l''Evening Standard'. Jorge, che cura gli interessi di de Gea, punterebbe infatti ad un rinnovo ancora più ricco in linea con l'ingaggio di Alexis Sanches, che attualmente percepisce circa 460 mila euro a settimana. PSG e, intanto, resterebbero alla finestra per lo spagnolo e pronti a farsi sotto nel caso in cui dovesse esserci uno strappo con i 'Red Devils'.