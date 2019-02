REAL MADRID BARCELLONA PAGELLE TABELLINO / Il Clasico di Coppa del Re termina con un altro trionfo del Barcellona al Bernabeu, che vale la finale: uno 0-3 umiliante per il Real Madrid, quanto bugiardo. I blancos hanno dominato la gara per larghi tratti e sfiorato il vantaggio in diverse occasioni (sprecate, quasi sempre, da Vinicius), mentre i blaugrana hanno chiuso la pratica con tre lampi nella ripresa proprio nel loro peggior momento, grazie a uno spietato Luis Suarez.



REAL MADRID

Keylor Navas 6 - Raccoglie tre palloni in fondo al sacco da incolpevole e senza avere altre occasioni per mettersi in mostra.

Carvajal 5.5 - In fase offensiva è straordinario, ma quando il Barcellona spinge soffre e il primo gol della gara nasce sulla sua corsia.

Varane 5 - Tenta disperatamente di anticipare Luis Suarez ma finisce per spingere il pallone nella sua porta e chiudere la partita. Fino all'autogol, non stava sfigurando.

Ramos 5.5 - Prova di autorità finchè Suarez lo anticipa di netto e firma lo 0-1 che cambia la partita. Non riesce ad evitare il tracollo.

Reguilón 6.5 - A 22 anni gioca il suo primo Clasico e dimostra senza troppi fronzoli perchè sia riuscito a strappare il posto da titolare a Marcelo. Un miracolo di Ter Stegen gli nega addirittura la gioia del gol e cambia la storia della sfida.

Casemiro 6 - Legna e qualità al servizio dei compagni: fa gioco e distrugge quello dei catalani, il tracollo blanco non dipende da lui. Dal 74' Valverde: s.v.

Kroos 5.5 - Non incide nè in fase di non possesso nè in quella offensiva. Gara opaca.

Modric 5.5 - Quando il Real domina è sempre nel vivo dell'azione, ma non trova mai una giocata illuminante degna del suo nome.

Lucas Vázquez 6 - Spinge e difende come un forsennato, la foga lo porta a farsi ammonire per una brutta entrata su Lenglet. Dal 67' Bale 5 - Entra e il Real Madrid crolla. Non ha colpe, ma l'energia che trasmette nelle ultime settimane è lontanissima dall'essere positiva.

Benzema 5.5 - Spreca una grande occasione per il vantaggio, poi prova a rifarsi senza gloria. Se porti il 9 del Madrid, nel Clasico non puoi fallire.

Vinicius 6.5 - Da 8 in pagella per come crea pericoli e occasioni, da 5 per come le getta alle ortiche. Un talento straordinario che, per esplodere, dovrà necessariamente aggiustare la mira. Dall'80 Asensio - s.v.

Solari 5.5 - Il suo Real Madrid non gioca male, ma manca nei momenti decisivi: quando c'è da far gol e quando bisogna evitare di prenderli.

BARCELLONA

Ter Stegen 7 - Nel primo tempo ferma Vinicius e Benzema, nella ripresa blinda la porta con un miracolo su Reguillon

Semedo 5.5 - Reguillon è per lui un'emicrania costante, Vinicius arriva addirittura a umiliarlo.

Si vendica (e guadagna mezzo voto) con un passaggio filtrante che spiana la strada verso lo 0-2 e la qualificazione.

Piqué 6 - Combina un pasticcio nel primo tempo, ma Ter Stegen ci mette una pezza. Col tempo, riprende il controllo della difesa.

Lenglet 6.5 - Soffre, per larghi tratti, come tutta la retroguardia blaugrana, ma il risultato gli dà ragione e non commette alcuna sbavatura.

Jordi Alba 6 - Dal suo lato si soffre di meno (ma il Real Madrid ha un solo Vinicius), e lui ha più libertà per provare a spingere.

Busquets 6 - Quando il Real è in fiducia vede pochi palloni e finisce per innervosirsi. Il risultato si raddrizza e ritrova il timone del centrocampo. Dall'85' Arthur - s.v.

Sergi Roberto 6 - Non vive una notte esaltante nè riesce a dare una mano a Semedo quando Vinicius e Reguillon si scatenano. Ma ne esce meglio del terzino

Rakitic 6.5 - Lotta e tenta di creare trame di gioco anche nel momento più buio dei suoi.

Messi 6 - Quasi mai nel fulcro del gioco, passeggia sul prato del Bernabeu come consapevole che, oggi, delle sue magie non ci fosse bisogno.

Suárez 8 - Primo tempo da assente ingiustificato, poi apre la ripresa da bomber vero: al primo pallone ricevuto in area, colpisce con un piattone che condanna Keylor Navas. Non contento, obbliga all'autogol Varane e poi guadagna il rigore dello 0-3. Messi, giustamente, glielo concede, lui lo ripaga con un cucchiaio. In faccia a Ramos. Dal 78' Vidal - s.v.

Dembélé 7 - Segnali d'egoismo ne limitano ancora il talento, ma quando ragiona di squadra fa la differenza: discese e assist al bacio sia per il gol di Suarez che per l'autogol di Varane lo dimostrano. Dal 74' Coutinho - s.v.



Valverde 7 - Il Barcellona domina al Bernabeu senza tiki-taka nè spettacolo, ma dimostra di saper soffrire e di avere un'enorme concretezza.



Arbitro: José María Sánchez Martínez 6 - Manca qualche cartellino giallo e dei contatti in area faranno discutere, ma la direzione, complessivamente, è positiva.

TABELLINO

Real Madrid-Barcellona

REAL MADRID (4-3-3): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Reguilón; Casemiro (dal 74', Valverde), Kroos, Modric; Lucas Vázquez (dal 67' Bale), Benzema, Vinicius (dall'80, Asensio).

A disposizione: Courtois, Nacho, Marcelo, Asensio, Ceballos. Allenatore: Solari.

BARCELLONA (4-4-2):Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets (dall'85 Arthur s.v.), Sergi Roberto, Rakitic; Messi, Suárez (dal 78' Vidal: s.v.), Dembélé (dal 74' Coutinho s.v.).

A disposizione: Cillessen, Coutinho, Arthur, Malcom, Aleñá, Vidal, Umtiti. Allenatore: Valverde.

MARCATORI - 49' Luis Suarez, 68' Varane autogol, 72' Luis Suarez (rig.),

ARBITRO - José María Sánchez Martínez

AMMONITI - Lucas Vazquez, Casemiro (Real Madrid), Busquets, Semedo (Barcellona)

