JUVENTUS CRISTIANO RONALDO INFORTUNIO / Nel pomeriggio una notizia ha allarmato tutti i tifosi della Juventus: Cristiano Ronaldo ha accusato un problema alla caviglia sinistra ed è possibile che il portoghese salti il big match in programma domenica sera contro il Napoli.

Anche se la partita rimane di cartello e la rivalità con i partenopei richiede comunque massimo impegno, è inevitabile che il pensiero di Allegri e dell'intero ambiente bianconero sia rivolto alla gara di ritorno contro l'Atletico Madrid in programma il 12 marzo. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', arrivano notizie confortanti da Torino: al momento sono escluse lesioni specifiche alla caviglia di Cristiano Ronaldo. Il portoghese avverte comunque dolore e potrebbe non essere titolare domenica sera al San Paolo. Non dovrebbero esserci problemi invece per il ritorno degli ottavi di finale in programma contro i 'Colchoneros' di Simeone.

