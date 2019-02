INTER EINTRACHT FRANCOFORTE EUROPA LEAGUE/ Come si è potuto vedere anche in occasione del match con la Lazio, il tifo dei sostenitori dell'Eintracht Francoforte non è di quelli che passano inosservati.

Anche in vista del match di San Siro con l'del 14 marzo, stando a quanto comunicato dal club attraverso i suoi canali ufficiali, saranno ben 13.500 i tifosi tedeschi al Meazza. Una vera e propria 'invasione' per l'ottavo di finale di Europa League. In merito ha parlato anche Axel, vice ad della squadra di Bundesliga: "E' un sogno che diventa realtà, siamo davvero molto grati a chi ci ha dato la possibilità di essere così tanti per il match di Milano".