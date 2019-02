CHELSEA TOTTENHAM KEPA SARRI / Alla fine la decisione è arrivata: Sarri manda in panchina Kepa e schiera Caballero contro il Tottenham dopo il caso esploso durante il secondo supplementare della finale di Carabao Cup contro il Manchester City.

Il portiere spagnolo in quella circostanza si è rifiutato di uscire dal terreno di gioco per far posto al suo compagno di squadra: un rifiuto che nel post gara è stato motivato con un "equivoco" sulla condizione fisica del calciatore.

Oggi la scelta di Sarri di mandare in panchina Kepa che lo stesso allenatore del Chelsea ha spiegato così nel pre gara: "E' una scelta, un messaggio per il mio gruppo. Che messaggio? Che siamo gruppo e non 25 giocatori. E' una mia scelta. Caballero è un grande portiere, ha un'ottima esperienza: non siamo preoccupati per lui".

