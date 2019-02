CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX / Ha 19 anni ma è già corteggiato da tutte le big d'Europa: il Manchester United si è mosso per lui, Barcellona e Real Madrid si sono interessante, ed anche la Juventus lo ha messo nel mirino.

Parliamo di Joao Felix, cenrocampista del, talento del calcio portoghese che i bianconeri vorrebbero portare in Italia. Proprio per questo, riferisce 'Sky', oggi è andato in scena un vertice tra la dirigenza della, Jorge(procuratore del giovane calciatore) e il presidente del: un incontro che segue quello avvenuto in precedenza con il. Sulle tracce di Joao Felix, 8 gol e 5 assist in questa stagione, anche il