SPAL LAZZARI INFORTUNIO FANTACALCIO/ L'infortunio di Manuel Lazzari durante il match fra SPAL e Fiorentina è stato un brutto colpo per il club ferrarese che dovrà fare a meno del suo gioiello almeno per un'altra partita.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Stando infatti a quanto riportato da 'Sky Sport', il problema alla coscia sinistra non è ancora risolto e difficilmente l'esterno destro potrà essere convocato per la gara con la Sampdoria. Più probabile invece un rientro in occasione della sfida del 10 marzo a San Siro con l'Inter. Per le ultime notizie sugli infortuni e il fantacalcio---> clicca qui!