CALCIOMERCATO MILAN CALABRIA CUTRONE/ L'esplosione di Piatek e le parole dell'agente hanno portato qualche dubbio in casa Milan sul futuro di Patrick Cutrone. Il centravanti classe 1998 infatti, dall'arrivo del polacco, ha visto pochissimo il rettangolo verde.

In merito a questo ha parlato anche Davide, suo compagno di squadra, ai microfoni di 'Sky Sport': "Al momento Krzysztof sta facendo benissimo ed è difficile relegarlo in panca, ma Patrick ha 20 anni e deve stare tranquillo, arriverà sicuramente il suo momento". Per le ultime notizie sui rossoneri---> clicca qui!

Ha poi aggiunto: "I suoi gol ci hanno portato molti punti sia in questa stagione che in quella scorsa. Si sta impegnando moltissimo".

