CALCIOMERCATO QUARESMA BESIKTAS / Nonostante la non esaltante parentesi con la maglia dell'Inter, i tifosi nerazzurri difficilmente dimenticheranno Ricardo Quaresma e la sua trivela: il portoghese arrivò a Milano su esplicita richiesta di Mourinho ma non riuscì mai ad imporsi nonostante le altissime aspettative riposte in lui.

L'esterno è poi rinato prima nella sua seconda avventura con il Porto, poi con la maglia del Besiktas: nel mentre è riuscito anche a laurearsi Campione d'Europa con il Portogallo. Le ultime voci di mercato lo hanno accostato con una certa insistenza al Toronto FC ma secondo quanto riportato da 'ESPN', il trasferimento non si concretizzerà e Quaresma rimarrà in Turchia. La richiesta d'ingaggio da 3 milioni di dollari a stagione non è in linea con il salary cap del club.

