p>CALCIOMERCATO JUVENTUS WERNER BAYERN MONACO / Secondo quanto riportato pochi minuti fa dalla 'Bild', è stato trovato un accordo tra ile l'entourage di Timo, attaccante delmonitorato anche dalla: il tedesco, per cui è pronto un contratto da 6,5 milioni all'anno per il giocatore, sarebbe così il quarto colpo di mercato messo a segno dal club bavarese dopo gli arrivi ormai definitivi di Benjamin(Stoccarda) e Lucas(Atletico Madrid) e quello probabile di Jann-Fietedall'Amburgo. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Manca però ancora l'accordo con il Lipsia che fino a questo momento non ha mai ricevuto un'offerta ufficiale dal Bayern per Werner. Il contratto del giocatore scade nel 2020 e i dirigenti speravano di estendere il contratto del loro attaccante: inevitabile che l'accordo raggiunto tra le due parti ora metta pressione al Lipsia.

