BOLOGNA SANSONE FANTACALCIO / Dopo la parentesi in Liga con la maglia del Villarreal, Nicola Sansone è tornato in Italia decidendo di ripartire dal Bologna: in poco tempo, l'ex Sassuolo è diventato un elemento fondamentale del sistemo di gioco messo a punto da Sinisa Mihajlović, trovando anche la sua prima rete con la maglia rossoblù in occasione della trasferta dell'Olimpico contro la Roma di due settimane fa. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Intervistato da 'Fantagazzetta', Sansone ha parlato della sua passione per il fantacalcio: ''Da quando sono andato in Spagna non ho fatto più il fantacalcio, perché non avevo tempo per seguirlo.

Il fantacalcio per un giocatore: ''Qualche volta ne si parla del fantacalcio nello spogliatoio, anche se non è un argomento molto trattato. Soprattutto quando segna un calciatore che si ha nella propria rosa. Messaggi sui social? Secondo me, purtroppo, sono più insulti che arrivano e non messaggi di incoraggiamento. In passato mi sono acquistato, in particolare ricordo proprio nella stagione quando siamo andati in Europa League con il Sassuolo. Le emozioni per esultare contemporaneamente per un gol ed un +3? All'inizio non ci pensi, esulti solo per il gol, poi pero' dopo un pensierino ce lo fai''.

