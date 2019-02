INFANTINO ICARDI INTER / Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha presenziato quest'oggi a Roma per l'Executive Fooball Summit: al termine dell'evento, il numero uno del più importante organo calcistico del mondo, ha concesso un'intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Infantino non è solo il presidente della Fifa ma anche un noto tifoso nerazzurro. Inevitabile dunque un pensiero sulla situazione Icardi: ''Da tifoso dell'Inter amo Icardi. Si può recuperare. Icardi lo vorrei sempre.

Spero che si mettano d’accordo e siano felici entrambi! Non posso essere razionale in questa situazione. I procuratori? Mi piacerebbe che anche questa professione fosse regolamentata come le altre. Se prendiamo ad esempio gli Stati Uniti questa professione è ultra regolamentata, penso che noi con i nostri quadernetti dobbiamo ancora fare molto. Cerchiamo di proporre entro quest'anno qualcosa che sia a tutela di tutti''.

Il debutto e il successo della Var in Champions: ''Ma si sapeva. Alla Fifa siamo stati bravi, moderni, un po’ audaci a sperimentarla così. Non era facile, ma se fai una cosa giusta vieni premiato. In Russia è stata un successo. E oggi non è più possibile farne a meno”.

