JUVENTUS CRISTIANO RONALDO INFORTUNIO / CristianoRonaldo rischia di dover saltare la sfida contro il Napoli. L'attaccante portoghese della Juventus ha accusato un problema alla caviglia sinistra, che verrà valutata nelle prossime ore.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per restare aggiornato con tutte le news legate ai bianconerI CLICCA QUI . Il calciatore, che oggi ha saltato l'allenamento, potrebbe dunque non giocare la partita del 'San Paolo', in programma domenica sera.