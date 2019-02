CALCIOMERCATO JOVIC MANCHESTER CITY / L'Inter è avvisata: negli ottavi di finale di Europa League servirà la massima attenzione per avere la meglio sull'Eintracht Francoforte di Luka Jovic.

L'attaccante serbo, di proprietà del, cercherà di sfruttare ancora una volta la vetrina europea per dimostrare il proprio valore che ha già attirato l'attenzione di diversi top club europei. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato dal 'Daily Mail', Pep Guardiola pare aver virato con decisione sull'attaccante della formazione tedesca nonostante la presenza in rosa di due centravanti del calibro di Aguero e Gabriel Jesus. La concorrenza è tanta, a partire dal Barcellona e Real Madrid per finire al Manchester United e Chelsea. Intanto dopo 21 gol in 31 partite, l'Eintacht Francoforte si ritrova in casa un vero e proprio crack: Jovic verrà riscattato, con la dirigenza tedesca che verserà nelle casse delle Aquile i 6 milioni previsti dal riscatto. Ma il suo valore si è già moltiplicato.

