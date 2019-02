Calciomercato Roma, post Monchi: parla Mirabelli

CALCIOMERCATO ROMA MIRABELLI MONCHI / Massimiliano Mirabelli potrebbe tornare in gioco a breve. L'ex Direttore sportivo del Milan - in questi giorni - è stato accostato alla Roma.

In merito a questi rumors, Mirabelli - intervenuto ai microfoni di 'Radio Sportiva' - si è così espresso: "Lasciamo in pace i colleghi che lavorano, sto viaggiando, mi aggiorno aspettando l'occasione giusta". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato Roma CLICCA QUI . Mirabelli potrebbe prendere il posto di Monchi, accostato all'Arsenal, ipotesi concreta