LAZIO UDINESE DATA RECUPERO / La Lega Serie A ha appena comunicato data e orario del recupero tra Lazio e Udinese.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La sfida dell'Olimpico dovrebbe giocarsi mercoledì 10 aprile 2019 alle ore 19.00 ma in caso di qualificazione dellaal prossimo turno dile cose potrebbero cambiare. Con il passaggio ai quarti di finale dei giallorossi ed eventuale gara d'andata in casa il recupero Lazio-Udinese sarà fissato per mercoledì 17 aprile 2019, sempre con inizio alle ore 19.00. La gara tra biancocelesti e bianconeri era prevista inizialmente per lunedì 25 febbraio.