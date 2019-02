CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN CHELSEA / Il futuro di Gonzalo Higuain è ancora appeso ad un filo. Il bomber argentino ex Milan e Napoli è passato in prestito al Chelsea a gennaio con opzione di acquisto a titolo definitivo per 36 milioni oppure con la possibilità di allungare il prestito di un anno ulteriore.

Al di là di come andrà a finire la stagione alla corte del suo mentore Maurizio, il destino di Higuain appare comunque segnato e ben lontano da Londra. Stando a quanto riferito dal 'Sun', laha già chiuso le porte al ritorno del centravanti argentino. Anche senza il rinnovo del prestito o il riscatto al termine di questa annata, l'ex centravanti del Napoli non dovrebbe più indossare la maglia bianconera. Higuain in ogni caso non farà parte della rosa juventina della prossima stagione e al massimo si cercherà una nuova destinazione.