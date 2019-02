CALCIOMERCATO INTER CONTE / Nonostante i 'messaggi' di apertura in chiave ritorno da parte di José Mourinho, per la panchina dell'Inter che verrà resta in pole Antonio Conte.

E' l'ex Ct il primo obiettivo dell'Amministratore delegato nerazzurro Beppe, ma per l'accordo servirà uno sforzo importante da parte del gruppo. Secondo 'sportmediaset', infatti, Conte ha chiesto un maxi ingaggio da ben 9 milioni di euro a stagione. Vedremo se la famigliaacconsentirà o meno alla sua richiesta.