TUCHEL BORUSSIA DORTMUND FEMMINUCCE / L'ex allenatore del Borussia Dortmund, Thomas Tuchel, si è reso protagonista di una frase piuttosto pesante dopo l'attentato subito dal club giallonero del 2017 a margine della sfida di Champions contro il Monaco. I fatti risalgono all'11 aprile del 2017, prima della gara contro i monegaschi che valeva l'andata dei quarti di finale. Tre ordigni colpirono il pullman del Borussia Dortmund provocando danni anche al difensore Marc Barta.

I calciatori del BVB si rifiutarono dunque di scendere in campo rinviando la gara al giorno seguente e facendo così suscitare la rabbia di Tuchel, all'epoca allenatore dei gialloneri. L'episodio è stato raccontato nel dettaglio dal giornalista sportivo tedesco Pit, nel suo libro 'Kabinengeflüster', ('spifferi di spogliatoio'). Come raccontato nel testo, il giorno seguente all'attentato serpeggiava paura tra i calciatori del Dortmund nel corso della riunione con lo staff tecnico, al termine della quale Tuchel avrebbe affermato: "Come posso battere il Bayern Monaco con questo branco di femminucce?".