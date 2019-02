CALCIOMERCATO INTER LAZIO CARDOSO / Dopo aver definito l'arrivo di Diego Godin per la prossima estate, l'Inter punta ulteriormente a rinforzare il prorpio reparto arretrato.

Stando a quanto riportato dal 'Daily Mail', il club nerazzurro sarebbe in lotta con altri due club per le prestazioni del giovane portoghese Gonçalo. Il lusitano classe 2000 ha raccolto fin qui 16 presenze tra coppa e campionato con la maglia deled ha attirato le mire di diverse squadre. Il quotidiano britannico evidenzia come anche ilavrebbe preso informazioni sul nazionale portoghese Under 19 che è sul taccuino anche dellain Italia oltre che della già citata Inter.