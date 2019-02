CALCIOMERCATO TORINO OLA AINA DJIDJI / Il Torino di Walter Mazzarri viaggia nella zona tranquilla della classifica sognando magari anche un posto in Europa League. La società granata invece inizia già a pensare alla prossima stagione ripartendo principalmente dai talenti già presenti in rosa.

L'edizione odierna di 'Tuttosport' evidenzia come il club non ha alcuna intenzione di rinunciare ai vari, Nkolou e Rincon ma anche di riscattare i giovani talenti che tanto bene stanno facendo in questa annata. Dovrebbero infatti essere esercitati i riscatti diper 3,5 milioni dal Nantes, e di(10 milioni al Chelsea). Entrambi infatti hanno già incrementato il loro valore di mercato.