CALCIOMERCATO INTER NAPOLI ICARDI HAMSIK / Nel mese di febbraio il Napoli ha salutato l'ex capitano Marek Hamsik, la cui carriera ha abbracciato il progetto tecnico della del calcio cinese, sponda Dalian Yifang. A parlare dell'addio dello slovacco ci ha pensato, in esclusiva a Calciomercato.it, Pierpaolo Marino, ex dirigente di Napoli, Roma e Atalanta: “Alla fine la questione dei soldi è stata determinante - le sue parole ai nostri microfoni - è stato contento il calciatore ed è stato contento il Napoli che ci ha ricavato una ventina di milioni. Il club aveva già scelto Zielinski.

La situazione ha avuto risvolti solo per i tifosi, che erano legati al loro beniamino”.

Marino ha poi parlato dei due calciatori più seguiti dell'Atalanta, impegnata stasera contro la Fiorentina nell'andata delle semifinali di Coppa Italia, vale a dire Zapata e Mancini: "Stanno dimostrando di essere pronti per una grande squadra. Io li promuoverei”.

Il dirigente ha chiuso l'intervista dicendo la sua sulla questione Icardi e sul possibile scambio con Dybala: "Non è il rinnovo la chiave della questione. Il problema sta nella convivenza con lo spogliatoio. I giocatori hanno sfiduciato il capitano. La società ha solo ratificato la situazione. Alcuni calciatori non si sentivano più rappresentati da lui perché permetteva alla moglie di rilasciare dichiarazioni contro alcuni elementi della squadra. Uno scambio con Dybala è possibile ma onestamente non ci credo molto”. Infine una battuta sul suo rientro all'interno di un progetto tecnico: "Al momento non ci sono i presupposti perché io rientri”.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui