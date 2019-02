LAZIO ROMA ORARIO DATA / Niente spostamento per la gara di sabato 2 marzo tra Lazio e Roma.

Ora è ufficiale: il derby capitolino non ha subito alcuna variazione di orario e verrà disputato come da programma iniziale alle 20:30. La decisione definitiva è stata presa nel corso del comitato ordine e sicurezza che si è svolto questa mattina in prefettura proprio a Roma.