JUVENTUS SZCZESNY TOTTI - "È un bravo ragazzo, migliora l'atmosfera nello spogliatoio. Ha giocato 22 minuti lo scorso anno e ora lo prendo in giro dicendo che ha vinto lo stesso numero di titoli di Totti". Pensieri e parole di Wojciech Szczesny.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il portiere polacco in patria ha parlato così del collega, terzo portiere della, ai microfoni di 'Foot Truck'. Un affronto al suo ex capitano ai tempi della, bissato poi quando ha stilato la top 11 dei migliori calciatori con cui ha giocato. Dei tempi giallorossi ha scelto soltanto(oltre a Pjanic che ha ritrovato in bianconero), mentre in attacco spazio a Cristiano, Henry e Lewandowski, preferito di poco a Salah.