Juventus, l'ex Llorente si schiera con Morata contro Chiellini

JUVENTUS LLORENTE MORATA CHIELLINI - Nelle ultime settimane il Var è sempre più protagonista nel calcio italiano ed europeo.

Introdotto in, lo strumento tv è stato subito decisivo in, correggendo le decisioni dell'arbitro sul rigore concesso ai 'Colchoneros' ed il gol annullato aper fallo su. Quest'ultimo episodio non è stato gradito dall'ex bianconero Fernando: "Alvaro è un attaccante imponente e mi è molto dispiaciuto per le reti che gli hanno tolto contro il Real Madrid e contro la Juventus - ha detto il centravanti dela 'Radio Marca' - Soprattutto l'azione del gol contro la Juve si vede spesso nel mondo del calcio: quello non è mai fallo".