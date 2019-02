Calciomercato Juventus, Meunier ha le idee chiare

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS MEUNIER - Accostato di recente alla, il terzino destro belga Thomasha espresso il suo desiderio di proseguire la sua carriera nel, sebbene non siano ancora arrivate offerte per il rinnovo. "Ho ancora un contratto fino al 2020 - ha detto Meunier a 'Le Parisien' - Qui sono felice: amo moltissimo il club e la città. All'inizio della mia carriera c'era lo 0,0001% di probabilità che giocassi con il Psg. Non ho proprio nulla di cui lamentarmi".