Lazio-Roma, diretta tv e streaming gratis: ecco dove vederla - VIDEO

LAZIO ROMA STREAMING GRATIS DAZN / La 26a giornata di Serie A proporrà molte sfide interessanti. Tra queste, c'è sicuramente il derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma sabato 2 marzo alle ore 20.30. La stracittadina ha sempre la sua importanza, ma in questo caso i punti valgono doppio, per la corsa Champions delle due squadre, impegnate nella rincorsa a Milan e Inter. Entrambe dovranno provare a vincere, il pareggio non serve assolutamente a nessuno. Sei i punti che separano in classifica la squadra di Inzaghi da quella di Di Francesco, anche se i biancocelesti hanno una gara in meno.

Lazio-Roma, dove vederla in tv e streaming gratis

Ci sono tutte le premesse per una serata di grande calcio.

La sfida sarà trasmessa in esclusiva sulla nuova piattaforma streaming DAZN, a disposizione degli abbonati su pc, smartphone, smart tv e tablet. Per i nuovi abbonati, c'è la possibilità di usufruire del primo mese di visione totalmente gratis, prima di iniziare a pagare 9,99 euro al mese. L'eventuale recesso non avrebbe costi di sorta.

Lo streaming alternativo gratuito offerto da portali come Rojadirecta e siti del genere non è consigliabile. Si tratta di siti che offrono una qualità audio e video molto scarsa, con un servizio che può essere interrotto in qualsiasi momento dal provider internet e che può portare rischi al vostro pc per la trasmissione di virus.

