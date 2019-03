EMPOLI-PARMA DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE IACHINI D'AVERSA - Dopo la rotonda sconfitta per 3-0 patita sul campo del Milan, l'Empoli ospita il Parma per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida molto importante per i toscani di Beppe Iachini che hanno tutta l'intezione di tenere a distanza le squadre che inseguono il quartultimo posto, l'ultimo utile per la salvezza occupato proprio dagli azzurri. Di contro, i gialloblu di Roberto D'Aversa hanno conquistato un solo punto nelle ultime cinque partite e hanno bisogno di un risultato positivo per muovere la classifica.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Castellani'.

FORMAZIONI UFFICIALI EMPOLI-PARMA

EMPOLI (3-5-2): Dragowski, Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo. All. Iachini

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Kucka, Rigoni, Barillà; Gervinho, Inglese, Siligardi. All. D'Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 69 punti; Napoli 56; Inter* 47; Milan 45; Roma 44; Lazio**, Atalanta e Torino 38; Fiorentina e Sampdoria 36; Sassuolo 31; Genoa e Parma 29; Cagliari* 27; Spal 23; Udinese** 22; Empoli 21; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo 10

*Una gara in più

**Una gara in meno

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui