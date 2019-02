Lazio Cup 2019, sarà Pinamonti il testimonial

PINAMONTI LAZIO CUP / Andrea Pinamonti è il testimonial del 12° torneo Lazio Cup 2019 per Allievi che si disputerà nel Basso Lazio dal 30 aprile al 5 maggio.

Il giovane attaccante del Frosinone, che fu protagonista con la maglia dell’Inter nell’edizione 2015 della rassegna giovanile, succede a Leonardo Bonucci,, Samir Handanovic, Danilo Cataldi, Luca Paganini, Alessandro Murgia e Nicolò Barella, testimonial delle passate edizioni della manifestazione, il cui direttore tecnico è Giuseppe Materazzi. Il prestigioso torneo internazionale verrà presentato a Roma lunedì 11 marzo alle ore 11 nella sala Giunta del Coni a a Roma, unitamente al 6° Lazio Cup Junior per Esordienti, al 5° Lazio Cup per Pulcini , al 3° Lazio Cup Young per Giovanissimi e al premio Maurizio Maestrelli (29 aprile allo stadio Stirpe di Frosinone).