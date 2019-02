CALCIOMERCATO SERIE A PANCHINE BIG INTER JUVE MILAN ROMA / Panchine bollenti in Serie A. Quattro big del massimo campionato italiano, infatti, potrebbero cambiare allenatore al termine di questa stagione. Al momento, tra le cosiddette 'grandi', solo il Napoli è pressoché certo di proseguire insieme al suo attuale tecnico, Carlo Ancelotti. Dall'Inter alla Juventus fino a Roma e Milan, ecco il focus panchine diCalciomercato.it:

Calciomercato Juventus, Allegri via a prescindere dalla Champions. Zidane in pole

Le ultime di calciomercato Juventus parlano chiaro: a giugno Massimiliano Allegri andrà via. L'addio del tecnico dopo cinque anni ricchi di successi, perlomeno in Italia, dovrebbe avvenire al di là della conquista o meno della Champions League. Obiettivo messo in bilico con il ko a Madrid, contro l'Atletico, nell'andata degli ottavi che obbligherà la Juventus a un'impresa nel ritorno del 12 marzo per il passaggio del turno. A confermare le voci di partenza ci ha pensato Giovanni Galeone, ex allenatore al Pescara e grande amico del livornese: "[...] Penso che la sua avventura alla Juve sia finita. L'anno scorso poteva andare al Chelsea, all'Arsenal, al Manchester United e al Real Madrid: ha rifiutato per provare a vincere la Champions con la Juve quest'anno". Il futuro di Allegri potrebbe essere proprio in Premier, mentre per quanto riguarda la sua successione, il nome in netta pole è quello di Zidane, che con Cristiano Ronaldo ha un grande feeling oltre ad aver vinto tre Champions consecutive al Real Madrid. Il francese, con un passato significativo da calciatore bianconero e una ulteriore 'carta' giocabile per l'arrivo di Marcelo, è un vecchio pallino di Andrea Agnelli, che comunque sulla lista ha altri nomi super che si fatica a definire alternative: vale a dire Deschamps, ma soprattutto Klopp e Guardiola, difficili tuttavia da strappare a Liverpool e Manchester City.

Calciomercato Inter, sfida a due per il dopo Spalletti

A meno di un exploit in Europa League, anche l'Inter dovrebbe cambiare guida tecnica. L'avvento di Marotta ha fatto drizzare le antenne a Spalletti, o meglio fatto capire al mister di Certaldo che il suo tempo sulla panchina nerazzurra potrebbe essere giunto alla fine.

Calciomercato Roma, prende quota Sarri per il post-Di Francesco

Dopo il rinnovo ultra milionario dicon l'Atletico Madrid, ma con Godin (manca solo l'annuncio) un pezzo del 'Cholo' giungerà lo stesso nella Milano nerazzurra , per la sua eredità è di fatto corsa a due tra Antonioe José. Il portoghese, rimasto nei cuori dei tifosi interisti per il Triplete conquistato nel maggio 2010, sta lanciando messaggi di grande apertura al ritorno all'Inter , tuttavia in vantaggio resta il primo che, stando alle indiscrezioni di calciomercato Inter riportate da 'Interlive.it', si è di recente già incontrato con Marotta - con il quale ha condiviso anni importanti a Torino - in un noto Hotel milanese.

L'addio alla Roma sempre più probabile di Monchi (c'è l'Arsenal nel futuro dello spagnolo) rischia concretamente di mettere fine all'avventura di Eusebio Di Francesco, già più volte messo in discussione in questa stagione, sulla panchina giallorossa. Per la sua eredità, stando alle ultime di calciomercato Roma, ha preso quota il profilo di Maurizio Sarri, che in casa Chelsea continua a rimanere a rischio esonero. Ma occhio sempre a Paulo Sousa, vecchio pallino della proprietà e che nei mesi scorsi ha atteso vanamente il licenziamento di Di Francesco tanto da rifiutare proposte importanti da club qatarioti e sauditi. Ora il portoghese è in orbita Bordeaux.

Calciomercato Milan, Gattuso tra rinnovo e possibile addio se...

Con gli ultimi risultati positivi, che hanno permesso alla squadra di entrare stabilmente in zona Champions portandosi a due soli punti dall'Inter, la panchina di Gennaro Gattuso è diventata solidissima. Non a caso per il calciomercato Milan si è cominciato a parlare in questi giorni di un suo possibile rinnovo fino al giugno 2022. Non ci sono tuttavia certezze assolute sulla sua permanenza al Milan anche nella prossima stagione. In caso di mancata qualificazione in Champions, infatti, la società rossonera - con Leonardo, non proprio un fan di 'Ringhio' - potrebbe optare per un nuovo allenatore. A tal proposito, occhio a Sarri - apprezzato da quelle parti per la sua filosofia di gioco - così come ad Arsene Wenger, legato all'Ad Gazidis.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui