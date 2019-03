CAGLIARI-INTER DIRETTA LIVE SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE MARAN PAVOLETTI SPALLETTI - Dopo il rocambolesco pareggio contro la Fiorentina, condito da molte polemiche, l'Inter torna in campo per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri di Luciano Spalletti, ancora orfani dell'ex capitano Mauro Icardi, hanno tutta l'intenzione di tenere a distanza le inseguitrici che insidiano il terzo posto in classifica; di contro, i padroni di casa del Cagliari di Rolando Maran, reduci dalla sconfitta esterna contro la Sampdoria (la quarta nelle ultime cinque partite), hanno bisogno di un risultato positivo per allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della 'Sardegna Arena'.

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-INTER

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. All. Maran

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Martinez. All. Spalletti

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 69; Napoli 56; Inter 47; Milan 45; Roma 44; Lazio, Atalanta e Torino 38; Fiorentina e Sampdoria 36; Sassuolo 31; Genoa e Parma 29; Cagliari 24; Spal 23; Udinese 22; Empoli 21; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo* 10

*tre punti di penalizzazione

