CALCIOMERCATO INTER ICARDI LACAZETTE / Il futuro di Mauro Icardi resta uno dei temi più caldi del calciomercato. Le frizioni tra la dirigenza nerazzurra e il calciatore argentino potrebbero portare alla separazione a fine stagione e per questo motivo Beppe Marotta sta scandagliando il mercato europeo in cerca di un eventuale sostituto.

Per quanto riguarda la Premier League, ad esempio, si è parlato molto dell'interessamento per, ma l'attaccante delnon è l'unico nella lista nerazzurra.

Spostandoci a Londra, tramite alcuni intermediari l'Inter sta monitorando con estremo interesse la situazione di Alexandre Lacazette. L'attaccante francese, pur raggiungendo già la doppia cifra in campionato (11 gol), non è sicuro della permanenza all'Arsenal e la sua duttilità tattica stuzzica molto il club interista. I Gunners non escludono a priori una cessione, ma partono da una quotazione di 50-60 milioni di euro.

