DIRETTA REAL MADRID BARCELLONA - Il Real Madrid ospita il Barcellona nella prima semifinale di ritorno della Copa del Rey spagnola. Un 'Clasico' dall'esito incerto dopo l'1-1 dell'andata in terra catalana.

Chi vince va in finale: ai blancos dibasterebbe anche lo 0-0 per passare il turno, mentre ai blaugrana diserve un pareggio con due o più gol per eliminare gli storici rivali. Calciomercato.it vi offre il match del 'Santiago Bernabeu' in tempo reale.

RealMadrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Reguilon; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius.

Barcellona (4-3-1-2): Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Roberto, Rakitic, Messi, Suárez, Dembelé.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui