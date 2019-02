CALCIOMERCATO INTER ULTIME MOURINHO MATIC OZIL / Le nubi sembrano diradarsi e piano piano le turbolenze accennano a diminuire. Luciano Spalletti sta guidando la sua Inter fuori dalla crisi di risultati e d'identità attraverso un lungo percorso ad ostacoli cercando di blindare la conferma sulla panchina nerazzurra che, però, resta tutt'altro che scontata. Nonostante un contratto fino al 2021 e gli attestati di stima da parte della società, la posizione del tecnico dipende inevitabilmente dal finale di stagione e nel frattempo i rumours sui possibili sostituto continuano ad aumentare. In pole resta Antonio Conte, individuato dall'Ad Beppe Marotta e dalla proprietà come l'uomo giusto per andare all'assalto dalla Juventus. Il nome di José Mourinho ha però sempre un fascino enorme ed alle sue recenti (e ripetute) dichiarazioni gli interisti non restano indifferenti.

Lo 'Special One' resta quindi in corsa ed è un nome da non scartare per la panchina dell'Inter del prossimo futuro. Un nome di grande spessore, in grado di portare carisma, esperienza e anche un appeal ancora superiore sul calciomercato, con i grandi campioni sicuramente attratti dalla possibilità di lavorare con lo 'Special One' in una società ambiziosa e che, senza i vincoli del settlement agreement, ha fame di investimenti e vittorie.

Con Mou la ricetta vincente si basa spesso sull'innesto di alcuni fedelissimi, di uomini forti con cui ha legato particolarmente e li ha convinti negli anni a lottare e dare tutto per lui e la sua squadra. Tra questi spicca sicuramente Nemanja, perno del suo Chelsea e poi al Manchester United. Il serbo, che compirà 31 anni ad agosto, per caratteristiche e spessore internazionale sarebbe il rinforzo ideale per l'Inter. A prescindere da Mourinho, ma con lui in panchina in particolar modo. Nello stesso ruolo non va dimenticato neanche il feeling conche alè fuori dai piani e vorrebbe tornare in Europa.

Nell'ottica di un piano di restyling della batteria dei terzini, Matteo Darmian è un profilo che piace da tempo anche ai vertici nerazzurri, mentre con un Asamoah appannato e Dalbert in partenza non è da scartare un inserimento per Filipe Luis, in uscita dall'Atletico Madrid come il compagno Godin già promesso sposo dell'Inter. Al centro, invece, il primo colpo è già in casa: Mourinho avrebbe fatto carte false per avere Milan Skriniar nel suo United. Lo slovacco è stato blindato, è vicinissimo al rinnovo e Mou, ovviamente, sarebbe ben felice di ritrovarselo eventualmente già in rosa. Ma è in attacco che si scatena la fantasia. Özil è da sempre un pallino e nelle scorse settimane i dirigenti interisti ci hanno provato invano nell'ambito dei discorsi per Ivan Perisic. Romelu Lukaku è uno dei nomi (complicati) circolati per la sostituzione del possibile partente Mauro Icardi, mentre attenzione a quello che può succedere a Madrid con Gareth Bale, altro big in rottura. L'asse con Mendes, infine, può riaprire spiragli per il gioiello Trincao sul quale è forte la Juventus, ma anche altri top club europei.

