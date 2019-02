Calciomercato Torino, da Zaza a Boyé: quanti flop in attacco

CALCIOMERCATO TORINO ZAZA BOYE' NIANG / Il Torino torna a credere in una qualificazione all'Europa League che manca da cinque stagioni, grazie alla continuità degli ultimi tempi e a una difesa resa impenetrabile da Mazzarri. In attacco, Belotti e Iago Falque fanno pentole e coperchi, anche senza un rendimento eccezionale (7 reti in campionato per il 'Gallo', 4 per lo spagnolo). Il supporting cast, purtroppo, non è all'altezza. Simone Zaza era arrivato con grandi aspettative, tanto da essere acquistato con riscatto obbligatorio dal Valencia, ma fin qui l'ex Juve ha timbrato il cartellino soltanto una volta, con prestazioni spesso largamente insufficienti. Non è andata meglio nelle scorse stagioni.

Lo scorso annosembrava poter spaccare il mondo, concluse però il campionato con appena quattro reti. Il prestito al, dove le cose sembrano andare giusto appena meglio per lui (5 reti totali finora in stagione), è stato una logica conseguenza. Da capire quale sarà il suo futuro, così come quello di Lucas, molto stimato ai tempi di, ma che non ha mantenuto le premesse, segnando appena 3 gol in tutte le competizioni in due stagioni. L'argentino è ora in prestito all', dove sta trovando spazio ma con un rendimento non eccezionale (4 reti totali). Andando più a ritroso, si sono rivelate fallimentari anche le esperienze di(sei mesi con appena un gol, due anni fa) e, che in due stagioni tra il 2014 e il 2016, segnò soltanto una volta. Cercasi partner affidabile per Belotti, sotto la Mole, per tornare ad alti livelli.