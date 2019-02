Calciomercato Milan e Inter, serata decisiva per Bale

CALCIOMERCATO MILAN INTER BALE REAL MADRID / Serata di gala in Spagna con la semifinale di ritorno di Coppa del Re tra Real Madrid e Barcellona. Si riparte dall'1-1 del Camp Nou, il Clasico verrà poi bissato in campionato nel weekend. Per Solari l'accesso alla finale è importantissimo, il tecnico dovrà scegliere se schierare Bale oppure no.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il caso sul gallese è stato negato in conferenza stampa, ma è chiaro che i rapporti tra lui e il resto della squadra sono ormai ai minimi termini. Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', una nuova esclusione dal primo minuto potrebbe sancire una rottura definitiva con l'exstanno alla finestra, pronte ad approfittarne.