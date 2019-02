INTER PATTO CHAMPIONS ICARDI / In attesa di Mauro Icardi l'Inter si è ricompattata trovando in Ivan Perisic un nuovo leader. Messe da parte le turbolenze del mercato, dei casi extra-campo e la crisi tra dicembre e gennaio, la formazione nerazzurra vuole rimettersi in corsa per centrare l'obiettivo Champions League e internamente allo spogliatoio i calciatori avrebbero stretto un patto per mettere da parte le incomprensioni personali e chiudere la stagione in linea con le ambizioni del club.

Anche se servirà fare a meno di Icardi.

Come riferisce il 'Corriere dello Sport' infatti, nei confronti dell'ex capitano ora starebbe subentrando una certa insofferenza anche da parte di altri compagni. Anche chi era stato più comprensivo dopo la decisione della società di togliergli la fascia ora si chiede perché l'argentino si ostini a restare fuori. Tanto più, scrive il quotidiano, che in squadra c'è chi ha un ginocchio messo peggio rispetto a quello di Icardi eppure continua a lavorare e lottare col resto della squadra. Serve un passo di Icardi per ricucire i rapporti ed il distacco dal gruppo. Deve chiedere scusa e rimettersi a disposizione per dare il proprio contributo in vista della volata Champions: queste le condizioni dettate da squadra e società. Anche se, per il momento, la linea dettata dal giocatore e dalla moglie-agente Wanda Nara sembra andare in direzione opposta.

