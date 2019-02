CALCIOMERCATO INTER MOURINHO / Si preannuncia un'estate rovente anche per quanto riguarda il mercato degli allenatori con tante grandi panchine che cambieranno padrone e molti big pronti a spostarsi o tornare in sella. Tra questi spicca sicuramente José Mourinho che a poche settimane dall'addio al Manchester United si diverte nel nuovo ruolo di commentatore televisivo, ma già scalpita e cerca una nuova sistemazione: "Sono tran­quillissimo, però allo stesso tempo ho una voglia incredibi­le di tornare - racconta lo 'Special One' in un'intervista pubblicata oggi da 'La Gazzetta dello Sport' -.

Se tornerei all'Inter? A questa domanda preferisco non rispondere, ma per il futu­ro cerco un club in cui ci siano empatia totale, coinvolgimen­to e persone felici di lavorare. A Milano tutto questo c’era". Parole importanti, soprattutto in questa fase in cui il nome dell'allenatore portoghese torna concretamente in corsa proprio per la panchina dell'Inter insieme ad Antonio Conte, al momento in pole per il dopo-Spalletti.

Con Mourinho poi c'è spazio per parlare anche dell'attuale Serie A: "Le grandi società stanno lavorando per 'attaccare' il dominio della Juventus. Ho la sensazione che tra un po' di tempo vedremo una Se­rie A divertente e con un livel­lo più alto. La competitività aumenterà, come gli investi­menti. E i campioni avranno più motivi per scegliere l'Ita­lia".

